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Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Index im Blick 25.09.2026 15:58:49

Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,68 Prozent stärker bei 25 438,46 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,694 Prozent auf 25 441,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 266,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 383,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 529,33 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,207 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 26 266,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der DAX mit 24 994,83 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 534,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,66 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,90 Prozent auf 42,26 EUR), adidas (+ 2,81 Prozent auf 146,25 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 31,75 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 57,30 EUR) und Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 144,56 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,01 Prozent auf 51,25 EUR), Scout24 (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR), BMW (-0,92 Prozent auf 55,94 EUR), Hannover Rück (-0,85 Prozent auf 256,80 EUR) und Airbus SE (-0,71 Prozent auf 193,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 306 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 146,60 2,84% adidas
Airbus SE 193,02 -1,11% Airbus SE
BASF 50,41 -3,47% BASF
BMW AG 56,02 -1,75% BMW AG
Commerzbank 42,44 2,34% Commerzbank
Deutsche Bank AG 32,01 2,24% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,05 0,56% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 258,20 0,16% Hannover Rück
Infineon AG 57,05 0,53% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,36 0,06% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 186,32 1,50% SAP SE
Scout24 67,50 -1,46% Scout24
Siemens Energy AG 143,58 0,04% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,88 0,96% Volkswagen (VW) AG Vz.

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