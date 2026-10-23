Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag

Der DAX gibt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent schwächer bei 25 101,17 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,182 Prozent auf 25 325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 25 371,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 329,32 Punkte, das Tagestief hingegen 25 071,78 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, notierte der DAX bei 25 410,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der DAX einen Stand von 24 763,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der DAX mit 24 207,79 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,29 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 2,95 Prozent auf 84,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,58 Prozent auf 149,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,25 Prozent auf 40,06 EUR), Zalando (+ 1,14 Prozent auf 26,53 EUR) und Fresenius SE (+ 1,06 Prozent auf 45,79 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil MTU Aero Engines (-5,05 Prozent auf 316,00 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), RWE (-3,03 Prozent auf 55,12 EUR), Siemens Energy (-2,73 Prozent auf 118,86 EUR) und Merck (-1,98 Prozent auf 143,45 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 756 049 Aktien gehandelt. Mit 235,565 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at