Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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DAX-Performance 18.09.2026 09:28:55

Freitagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach

Freitagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach

DAX-Handel aktuell.

Um 09:12 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 25 637,97 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,468 Prozent auf 25 596,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 716,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 595,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 648,01 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,546 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 128,36 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25 026,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der DAX noch bei 23 674,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,48 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,74 Prozent auf 55,89 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), HOCHTIEF (+ 0,61 Prozent auf 394,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,44 Prozent auf 196,44 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Zalando (-1,51 Prozent auf 21,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 45,59 EUR), Vonovia SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR) und Symrise (-0,95 Prozent auf 89,24 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 768 487 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 143,05 0,42% adidas
Airbus SE 196,46 0,84% Airbus SE
Deutsche Telekom AG 27,36 -3,25% Deutsche Telekom AG
HOCHTIEF AG 394,60 0,87% HOCHTIEF AG
Infineon AG 56,25 3,17% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,61 -0,73% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 016,20 -0,08% Rheinmetall AG
SAP SE 186,54 0,27% SAP SE
Siemens Energy AG 142,56 1,45% Siemens Energy AG
Symrise AG 89,12 -1,02% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,10 -0,79% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,77 -1,11% Vonovia SE
Zalando 21,45 -1,47% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 602,39 -0,44%

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