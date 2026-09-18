Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|DAX-Performance
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18.09.2026 09:28:55
Freitagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach
Um 09:12 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 25 637,97 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,468 Prozent auf 25 596,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 716,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 595,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 648,01 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,546 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 128,36 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25 026,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der DAX noch bei 23 674,53 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,48 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,74 Prozent auf 55,89 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), HOCHTIEF (+ 0,61 Prozent auf 394,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,44 Prozent auf 196,44 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Zalando (-1,51 Prozent auf 21,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 45,59 EUR), Vonovia SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR) und Symrise (-0,95 Prozent auf 89,24 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 768 487 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
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|RBC Capital Markets
|22.11.24
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
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|Baader Bank
|14.08.26
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|UBS AG
|04.08.26
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|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,05
|0,42%
|Airbus SE
|196,46
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|27,36
|-3,25%
|HOCHTIEF AG
|394,60
|0,87%
|Infineon AG
|56,25
|3,17%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,61
|-0,73%
|Rheinmetall AG
|1 016,20
|-0,08%
|SAP SE
|186,54
|0,27%
|Siemens Energy AG
|142,56
|1,45%
|Symrise AG
|89,12
|-1,02%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,10
|-0,79%
|Vonovia SE
|17,77
|-1,11%
|Zalando
|21,45
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 602,39
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