Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich fester
Zum Handelsende notierte der DAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent fester bei 24 038,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,047 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 23 942,73 Punkte an der Kurstafel, nach 23 882,03 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 23 929,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 130,92 Zähler.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 049,74 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 23 596,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der DAX auf 20 358,80 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell BMW (+ 3,52 Prozent auf 96,46 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), BASF (+ 2,24 Prozent auf 43,73 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,02 Prozent auf 43,51 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,95 Prozent auf 61,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen RWE (-1,22 Prozent auf 43,06 EUR), EON SE (-1,06 Prozent auf 15,42 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 33,31 EUR), Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 252,60 EUR) und Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 1 529,50 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 998 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
