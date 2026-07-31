Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent höher bei 25 783,46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,132 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,380 Prozent stärker bei 25 709,37 Punkten, nach 25 612,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25 891,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 699,51 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,27 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 995,81 Punkten gehandelt. Der DAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Wert von 24 292,38 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 065,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,07 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,65 Prozent auf 62,83 EUR), Siemens Energy (+ 3,42 Prozent auf 151,16 EUR), RWE (+ 2,60 Prozent auf 57,72 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 453,60 EUR) und Airbus SE (+ 1,69 Prozent auf 207,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Symrise (-2,85 Prozent auf 89,24 EUR), GEA (-2,54 Prozent auf 61,35 EUR), Deutsche Telekom (-2,32 Prozent auf 26,47 EUR), Scout24 (-2,14 Prozent auf 75,50 EUR) und Heidelberg Materials (-2,07 Prozent auf 161,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 980 311 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 206,764 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at