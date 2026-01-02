Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der DAX wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Der DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 24 523,83 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,106 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,037 Prozent stärker bei 24 499,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 490,41 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 676,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 448,98 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,627 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der DAX 23 710,86 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 422,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 024,66 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 4,48 Prozent auf 371,20 EUR), RWE (+ 3,65 Prozent auf 46,91 EUR), BMW (+ 3,41 Prozent auf 96,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,10 Prozent auf 61,93 EUR) und Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 203,90 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,88 Prozent auf 540,40 EUR), Hannover Rück (-3,53 Prozent auf 256,80 EUR), SAP SE (-3,07 Prozent auf 201,95 EUR), Zalando (-2,68 Prozent auf 24,66 EUR) und Fresenius SE (-2,55 Prozent auf 47,73 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 262 034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,225 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at