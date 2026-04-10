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SDAX-Performance im Fokus 10.04.2026 12:26:56

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Mit dem SDAX geht es am Mittag aufwärts.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,12 Prozent auf 17 224,97 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87,453 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 17 062,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 033,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 254,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 062,89 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der SDAX bei 17 316,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 118,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 304,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,753 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 6,20 Prozent auf 81,40 EUR), NORMA Group SE (+ 4,99 Prozent auf 15,56 EUR), Stabilus SE (+ 3,97 Prozent auf 18,32 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,97 Prozent auf 173,00 EUR) und tonies (+ 3,57 Prozent auf 10,44 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,01 Prozent auf 36,44 EUR), SMA Solar (-4,73 Prozent auf 45,50 EUR), Alzchem Group (-3,49 Prozent auf 174,00 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 4,46 EUR) und Medios (-0,94 Prozent auf 12,58 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 461 345 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,10 0,00% 1&1 AG
Alzchem Group AG 172,90 -3,52% Alzchem Group AG
Elmos Semiconductor 176,40 6,78% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 4,51 -1,10% EVOTEC SE
grenke AG 13,10 1,24% grenke AG
Hypoport SE 81,25 6,21% Hypoport SE
Medios AG 12,94 2,86% Medios AG
Mutares 25,55 -0,97% Mutares
NORMA Group SE 15,34 3,79% NORMA Group SE
SMA Solar AG 47,04 -1,22% SMA Solar AG
Stabilus SE 17,94 1,93% Stabilus SE
TeamViewer 4,24 -1,30% TeamViewer
tonies 10,18 -1,36% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 37,04 -2,32% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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SDAX 17 257,63 1,32%

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