Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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04.09.2026 12:26:57
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag im Aufwind
Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,17 Prozent auf 26 066,00 Punkte.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 084,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 957,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 360,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 905,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 23 829,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,11 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,87 Prozent auf 80,84 EUR), Zalando (+ 2,41 Prozent auf 23,37 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 56,79 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,80 Prozent auf 166,55 EUR) und BMW (+ 1,52 Prozent auf 62,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1,53 Prozent auf 1 053,80 EUR), Merck (-1,38 Prozent auf 135,95 EUR), Fresenius SE (-1,12 Prozent auf 43,73 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 54,60 EUR) und Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 281,00 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 442 758 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,418 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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