Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 06.02.2026 12:26:50

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind

So bewegt sich der LUS-DAX am Freitag.

Am Freitag legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 24 638,00 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 391,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 642,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 968,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 761,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der LUS-DAX noch bei 21 881,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,293 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,10 Prozent auf 45,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,06 Prozent auf 148,85 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR) und EON SE (+ 1,49 Prozent auf 17,76 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-3,94 Prozent auf 40,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BMW (-1,87 Prozent auf 87,28 EUR), Zalando (-1,61 Prozent auf 21,43 EUR) und Merck (-1,52 Prozent auf 120,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 746 989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Bayer Neutral UBS AG
06.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 45,54 -1,61% Bayer
Beiersdorf AG 103,25 -1,05% Beiersdorf AG
BMW AG 88,48 -0,09% BMW AG
E.ON SE 17,70 1,49% E.ON SE
Merck KGaA 121,60 0,45% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,43 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
Siemens Energy AG 151,80 2,88% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,37 -1,02% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 775,00 1,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen