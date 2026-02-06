Rheinmetall Aktie
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind
Am Freitag legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 24 638,00 Punkte zu.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 391,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 642,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 968,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 761,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der LUS-DAX noch bei 21 881,00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,293 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,10 Prozent auf 45,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,06 Prozent auf 148,85 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR) und EON SE (+ 1,49 Prozent auf 17,76 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-3,94 Prozent auf 40,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BMW (-1,87 Prozent auf 87,28 EUR), Zalando (-1,61 Prozent auf 21,43 EUR) und Merck (-1,52 Prozent auf 120,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 746 989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu Bayer
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
