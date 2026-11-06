L&S DAX Indikation
|
25 697,00
|
18,00
|
0,07 %
|LUS-DAX im Fokus
|
06.11.2026 12:27:06
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1,61 Prozent tiefer bei 25 712,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 700,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 143,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 151,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 761,00 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,12 Prozent auf 46,93 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 114,78 EUR), RWE (+ 0,11 Prozent auf 57,12 EUR), HOCHTIEF (+ 0,00 Prozent auf 346,40 EUR) und QIAGEN (-0,03 Prozent auf 45,26 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,81 Prozent auf 27,11 EUR), Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 801,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,47 Prozent auf 57,68 EUR), Bayer (-4,06 Prozent auf 53,94 EUR) und Hannover Rück (-3,92 Prozent auf 294,40 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 772 455 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,83 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|55,04
|-1,08%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,56
|-3,29%
|Hannover Rück
|291,80
|-3,38%
|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|HOCHTIEF AG
|363,00
|6,39%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|QIAGEN N.V.
|45,03
|-0,31%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|RWE AG St.
|57,22
|0,70%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
|Vonovia SE
|16,88
|-0,59%
|Zalando
|27,49
|-2,79%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 679,00
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.