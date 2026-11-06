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LUS-DAX im Fokus 06.11.2026 12:27:06

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot

LUS-DAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1,61 Prozent tiefer bei 25 712,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 700,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 143,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 151,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 761,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,12 Prozent auf 46,93 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 114,78 EUR), RWE (+ 0,11 Prozent auf 57,12 EUR), HOCHTIEF (+ 0,00 Prozent auf 346,40 EUR) und QIAGEN (-0,03 Prozent auf 45,26 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,81 Prozent auf 27,11 EUR), Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 801,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,47 Prozent auf 57,68 EUR), Bayer (-4,06 Prozent auf 53,94 EUR) und Hannover Rück (-3,92 Prozent auf 294,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 772 455 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,83 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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