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Index-Performance im Blick 17.04.2026 09:29:15

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX bleibt auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:26 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 24 199,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 203,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 105,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 23 711,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 311,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 21 211,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 265,20 EUR), SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR), Beiersdorf (+ 0,79 Prozent auf 76,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 29,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,65 Prozent auf 90,02 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,05 Prozent auf 51,19 EUR), Siemens Energy (-1,61 Prozent auf 164,26 EUR), RWE (-1,24 Prozent auf 57,38 EUR), Heidelberg Materials (-1,13 Prozent auf 188,50 EUR) und Bayer (-0,91 Prozent auf 40,32 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 346 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 180,962 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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