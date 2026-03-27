Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Performance
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27.03.2026 09:31:19
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:28 Uhr via XETRA 0,99 Prozent schwächer bei 22 412,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 22 746,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 405,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 24 323,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 669,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 8,77 Prozent ein. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 240,50 EUR), Scout24 (+ 0,87 Prozent auf 63,85 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 38,61 EUR) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 51,06 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 146,35 EUR), Infineon (-1,52 Prozent auf 38,30 EUR), Siemens (-1,14 Prozent auf 207,35 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 422,50 EUR) und Continental (-0,83 Prozent auf 59,68 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 289 941 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 168,875 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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