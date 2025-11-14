Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
14.11.2025 12:26:57
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX leichter
Am Freitag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,43 Prozent schwächer bei 23 713,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 701,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 113,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, den Wert von 24 286,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 425,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 214,00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,78 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 10,64 Prozent auf 111,80 EUR), Allianz (+ 2,26 Prozent auf 371,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 27,40 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 227,65 EUR) und EON SE (-0,20 Prozent auf 15,16 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-5,27 Prozent auf 34,00 EUR), Rheinmetall (-4,23 Prozent auf 1 676,50 EUR), Bayer (-4,08 Prozent auf 28,72 EUR), SAP SE (-4,06 Prozent auf 209,25 EUR) und MTU Aero Engines (-3,44 Prozent auf 353,20 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 680 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 248,668 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
