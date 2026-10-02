Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,51 Prozent fester bei 25 101,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 963,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 240,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 834,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 25 604,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 466,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,18 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 62,45 EUR), HOCHTIEF (+ 2,22 Prozent auf 405,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR) und Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-1,75 Prozent auf 38,71 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 30,61 EUR), Daimler Truck (-1,35 Prozent auf 40,95 EUR), QIAGEN (-1,30 Prozent auf 37,70 EUR) und Bayer (-1,19 Prozent auf 44,86 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 1 214 578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,289 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at