Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,81 Prozent fester bei 26 362,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 128,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 442,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 463,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 24 399,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 209,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,31 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 442,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,90 Prozent auf 62,67 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 176,52 EUR), Scout24 (+ 3,20 Prozent auf 74,10 EUR), Siemens (+ 3,09 Prozent auf 281,55 EUR) und Commerzbank (+ 2,03 Prozent auf 39,27 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Daimler Truck (-3,33 Prozent auf 46,47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,72 Prozent auf 508,40 EUR), Beiersdorf (-1,51 Prozent auf 80,68 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 146,20 EUR) und Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 28,85 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 772 286 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 217,969 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at