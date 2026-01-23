Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Der LUS-DAX gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,17 Prozent auf 24 849,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 910,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 795,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 208,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Stand von 21 476,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,87 Prozent auf 195,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 141,20 EUR), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 821,00 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 44,71 EUR) und Continental (+ 0,79 Prozent auf 66,62 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen adidas (-5,38 Prozent auf 144,25 EUR), Zalando (-4,72 Prozent auf 23,81 EUR), Beiersdorf (-1,92 Prozent auf 96,96 EUR), Siemens Healthineers (-1,88 Prozent auf 43,28 EUR) und Deutsche Bank (-1,71 Prozent auf 32,83 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 806 650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

