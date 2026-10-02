Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
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02.10.2026 17:58:45
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen
Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent höher bei 25 242,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 303,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 963,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der LUS-DAX bei 25 834,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 604,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 466,00 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 8,78 Prozent auf 64,64 EUR), QIAGEN (+ 5,80 Prozent auf 40,41 EUR), HOCHTIEF (+ 2,83 Prozent auf 407,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 145,42 EUR) und Airbus SE (+ 1,97 Prozent auf 189,36 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Daimler Truck (-2,00 Prozent auf 40,68 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR), Bayer (-1,01 Prozent auf 44,94 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 54,32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 39,73 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 616 141 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,289 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
|29.09.26
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|25.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|08.09.26
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|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
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|29.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|189,46
|1,93%
|Bayer
|45,02
|-0,44%
|BMW AG
|54,44
|-1,05%
|Daimler Truck
|40,70
|-1,76%
|Henkel KGaA Vz.
|72,22
|0,50%
|HOCHTIEF AG
|405,40
|2,58%
|Infineon AG
|64,54
|7,87%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-0,75%
|QIAGEN N.V.
|39,61
|5,61%
|SAP SE
|184,70
|-1,28%
|Siemens Energy AG
|145,46
|1,17%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,50
|-1,11%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 280,00
|1,23%
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