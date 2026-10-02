Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Kursentwicklung im Fokus 02.10.2026 17:58:45

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Kurs am Freitag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent höher bei 25 242,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 303,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 963,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der LUS-DAX bei 25 834,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 604,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 466,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 8,78 Prozent auf 64,64 EUR), QIAGEN (+ 5,80 Prozent auf 40,41 EUR), HOCHTIEF (+ 2,83 Prozent auf 407,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 145,42 EUR) und Airbus SE (+ 1,97 Prozent auf 189,36 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Daimler Truck (-2,00 Prozent auf 40,68 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR), Bayer (-1,01 Prozent auf 44,94 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 54,32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 39,73 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 616 141 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,289 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
Bayer 45,02 -0,44% Bayer
BMW AG 54,44 -1,05% BMW AG
Daimler Truck 40,70 -1,76% Daimler Truck
Henkel KGaA Vz. 72,22 0,50% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 405,40 2,58% HOCHTIEF AG
Infineon AG 64,54 7,87% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -0,75% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 39,61 5,61% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 -1,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

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