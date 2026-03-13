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LUS-DAX-Performance im Fokus 13.03.2026 17:58:57

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der LUS-DAX verlor zum Handelsende an Boden.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 23 446,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 290,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 765,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 900,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 24 226,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 543,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 863,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 6,90 Prozent auf 23,54 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 592,50 EUR), EON SE (+ 2,60 Prozent auf 19,90 EUR), RWE (+ 2,55 Prozent auf 57,02 EUR) und QIAGEN (+ 1,84 Prozent auf 36,04 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-5,70 Prozent auf 143,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,12 Prozent auf 89,50 EUR), Daimler Truck (-2,40 Prozent auf 42,68 EUR), MTU Aero Engines (-2,37 Prozent auf 333,60 EUR) und Airbus SE (-2,13 Prozent auf 168,26 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 594 318 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 195,005 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,80 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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