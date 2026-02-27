BASF Aktie
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent tiefer bei 25 246,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 185,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 403,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 850,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 777,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, stand der LUS-DAX bei 22 404,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,77 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,71 Prozent auf 72,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,59 Prozent auf 34,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,60 Prozent auf 232,40 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,30 EUR) und Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 107,65 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-3,70 Prozent auf 34,65 EUR), adidas (-2,65 Prozent auf 158,20 EUR), Deutsche Bank (-2,40 Prozent auf 30,30 EUR), Infineon (-2,02 Prozent auf 45,83 EUR) und BASF (-1,93 Prozent auf 48,70 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 17 751 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 190,462 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
