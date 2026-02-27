BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 27.02.2026 17:58:50

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Der LUS-DAX fiel zum Handelsende.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent tiefer bei 25 246,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 185,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 403,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 850,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 777,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, stand der LUS-DAX bei 22 404,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,77 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,71 Prozent auf 72,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,59 Prozent auf 34,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,60 Prozent auf 232,40 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,30 EUR) und Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 107,65 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-3,70 Prozent auf 34,65 EUR), adidas (-2,65 Prozent auf 158,20 EUR), Deutsche Bank (-2,40 Prozent auf 30,30 EUR), Infineon (-2,02 Prozent auf 45,83 EUR) und BASF (-1,93 Prozent auf 48,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 17 751 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 190,462 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
27.02.26 BASF Neutral UBS AG
27.02.26 BASF Underweight Barclays Capital
27.02.26 BASF Underweight Barclays Capital
27.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
27.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 158,05 -2,59% adidas
BASF 48,46 -2,48% BASF
Beiersdorf AG 107,05 1,18% Beiersdorf AG
Commerzbank 34,60 -3,59% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,97 -3,51% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 230,40 1,90% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 33,98 2,91% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 45,57 -2,39% Infineon AG
Merck KGaA 127,60 1,51% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,93 -0,91% Porsche Automobil Holding SE
Scout24 71,75 3,91% Scout24
Siemens AG 245,95 -1,22% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,00 -0,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 150,00 -0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:06 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:06 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen