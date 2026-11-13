L&S DAX Indikation

26 763,00
-15,00
-0,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Marktbericht 13.11.2026 09:28:56

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Der LUS-DAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 26 702,00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 760,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 645,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 306,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26 411,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24 058,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 1,54 Prozent auf 19,45 EUR), GEA (+ 0,79 Prozent auf 70,55 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Scout24 (+ 0,66 Prozent auf 91,75 EUR) und Fresenius SE (+ 0,66 Prozent auf 53,64 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 758,00 EUR), Siemens (-1,54 Prozent auf 277,35 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 51,35 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und MTU Aero Engines (-1,09 Prozent auf 353,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 340 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 206,40 -0,27% Airbus SE
BASF 54,27 0,07% BASF
Deutsche Telekom AG 26,43 0,42% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,43 2,18% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA 53,57 0,89% Fresenius SE & Co. KGaA
GEA 70,55 1,22% GEA
Henkel KGaA Vz. 86,92 1,05% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 50,42 -2,25% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 351,40 -0,93% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Scout24 90,65 0,11% Scout24
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 778,00 0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen