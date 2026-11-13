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13.11.2026 09:28:56
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge
Am Freitag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 26 702,00 Punkte zurück.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 760,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 645,00 Zählern.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 306,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26 411,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24 058,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 1,54 Prozent auf 19,45 EUR), GEA (+ 0,79 Prozent auf 70,55 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Scout24 (+ 0,66 Prozent auf 91,75 EUR) und Fresenius SE (+ 0,66 Prozent auf 53,64 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 758,00 EUR), Siemens (-1,54 Prozent auf 277,35 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 51,35 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und MTU Aero Engines (-1,09 Prozent auf 353,50 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 340 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|26,43
|0,42%
|E.ON SE
|19,43
|2,18%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|53,57
|0,89%
|GEA
|70,55
|1,22%
|Henkel KGaA Vz.
|86,92
|1,05%
|Infineon AG
|50,42
|-2,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|MTU Aero Engines AG
|351,40
|-0,93%
|Rheinmetall AG
|766,70
|-0,58%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Scout24
|90,65
|0,11%
|Siemens AG
|279,40
|-0,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,50
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.