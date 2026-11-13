Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Am Freitag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 26 702,00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 760,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 645,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 306,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26 411,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24 058,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 1,54 Prozent auf 19,45 EUR), GEA (+ 0,79 Prozent auf 70,55 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Scout24 (+ 0,66 Prozent auf 91,75 EUR) und Fresenius SE (+ 0,66 Prozent auf 53,64 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 758,00 EUR), Siemens (-1,54 Prozent auf 277,35 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 51,35 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und MTU Aero Engines (-1,09 Prozent auf 353,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 340 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at