Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 25 049,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 963,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 059,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 25 834,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 25 604,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 24 466,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,97 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,96 Prozent auf 61,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,91 Prozent auf 145,24 EUR), HOCHTIEF (+ 1,72 Prozent auf 403,00 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 187,74 EUR) und Continental (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-2,57 Prozent auf 37,21 EUR), Commerzbank (-2,51 Prozent auf 38,41 EUR), Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR), adidas (-0,74 Prozent auf 141,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,63 Prozent auf 39,43 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 253 705 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,289 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,02 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at