Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Um 09:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent stärker bei 31 669,60 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 376,734 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,110 Prozent höher bei 31 513,50 Punkten, nach 31 479,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 31 513,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 714,26 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,924 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 803,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der MDAX bei 28 443,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 397,26 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit KRONES (+ 3,67 Prozent auf 135,60 EUR), HOCHTIEF (+ 3,56 Prozent auf 407,00 EUR), thyssenkrupp (+ 2,74) Prozent auf 11,06 EUR), Sartorius vz (+ 2,33 Prozent auf 236,90 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,14 Prozent auf 3,06 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,87 Prozent auf 97,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,68 Prozent auf 65,85 EUR), TUI (-0,64 Prozent auf 8,12 EUR), Fielmann (-0,56 Prozent auf 44,75 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,52 Prozent auf 26,86 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 678 137 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,451 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Mit 6,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

