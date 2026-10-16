Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Index-Performance im Blick
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16.10.2026 09:28:51
Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent stärker bei 30 518,03 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 335,087 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,496 Prozent höher bei 30 366,29 Punkten, nach 30 216,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30 361,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 532,86 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 276,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der MDAX bei 32 039,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 036,68 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 13,83 Prozent auf 39,68 EUR), AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 33,00 EUR), RENK (+ 2,67) Prozent auf 37,17 EUR), AUMOVIO (+ 2,47 Prozent auf 35,20 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,36 Prozent auf 82,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil flatexDEGIRO (-1,49 Prozent auf 25,20 EUR), K+S (-0,79 Prozent auf 13,87 EUR), AUTO1 (-0,56 Prozent auf 17,74 EUR), Talanx (-0,48 Prozent auf 123,80 EUR) und LANXESS (-0,39 Prozent auf 12,78 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX sticht die AIXTRON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 377 078 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,178 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,16 zu Buche schlagen. Mit 9,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,40
|-3,66%
|Aroundtown SA
|1,40
|-0,07%
|AUMOVIO
|34,80
|0,87%
|AUTO1
|18,21
|2,42%
|flatexDEGIRO AG
|25,34
|-1,48%
|K+S AG
|14,02
|0,29%
|LANXESS AG
|13,14
|2,02%
|Nordex AG
|38,92
|3,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,76
|0,73%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,79
|-0,05%
|RENK
|38,03
|4,68%
|Talanx AG
|124,00
|-0,32%
|thyssenkrupp AG
|14,18
|1,50%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|83,00
|3,23%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 656,65
|1,46%
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