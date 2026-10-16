Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Index-Performance im Blick 16.10.2026 09:28:51

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Beim MDAX lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent stärker bei 30 518,03 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 335,087 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,496 Prozent höher bei 30 366,29 Punkten, nach 30 216,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30 361,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 532,86 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 276,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der MDAX bei 32 039,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 036,68 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 13,83 Prozent auf 39,68 EUR), AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 33,00 EUR), RENK (+ 2,67) Prozent auf 37,17 EUR), AUMOVIO (+ 2,47 Prozent auf 35,20 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,36 Prozent auf 82,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil flatexDEGIRO (-1,49 Prozent auf 25,20 EUR), K+S (-0,79 Prozent auf 13,87 EUR), AUTO1 (-0,56 Prozent auf 17,74 EUR), Talanx (-0,48 Prozent auf 123,80 EUR) und LANXESS (-0,39 Prozent auf 12,78 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die AIXTRON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 377 078 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,178 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,16 zu Buche schlagen. Mit 9,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,40 -3,66% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,40 -0,07% Aroundtown SA
AUMOVIO 34,80 0,87% AUMOVIO
AUTO1 18,21 2,42% AUTO1
flatexDEGIRO AG 25,34 -1,48% flatexDEGIRO AG
K+S AG 14,02 0,29% K+S AG
LANXESS AG 13,14 2,02% LANXESS AG
Nordex AG 38,92 3,73% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 24,76 0,73% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,79 -0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 38,03 4,68% RENK
Talanx AG 124,00 -0,32% Talanx AG
thyssenkrupp AG 14,18 1,50% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 83,00 3,23% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 656,65 1,46%

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