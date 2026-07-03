Freitagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus

Der MDAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent fester bei 32 795,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 350,015 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,507 Prozent höher bei 32 709,83 Punkten, nach 32 544,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 709,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 800,59 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 3,54 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Wert von 32 736,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 388,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,86 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 3,39 Prozent auf 9,29 EUR), AIXTRON SE (+ 3,23 Prozent auf 48,00 EUR), Salzgitter (+ 2,63 Prozent auf 50,00 EUR), KION GROUP (+ 2,36 Prozent auf 42,46 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,30 Prozent auf 178,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-0,82 Prozent auf 229,20 EUR), Nemetschek SE (-0,72 Prozent auf 55,30 EUR), DWS Group GmbH (-0,58 Prozent auf 68,15 EUR), PUMA SE (-0,41 Prozent auf 26,62 EUR) und Evonik (-0,37 Prozent auf 16,02 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 196 315 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,594 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at