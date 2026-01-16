Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Am Freitag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,26 Prozent leichter bei 31 860,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 374,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,035 Prozent stärker bei 31 954,80 Punkten in den Handel, nach 31 943,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 980,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 832,96 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 047,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, stand der MDAX bei 30 036,68 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 25 511,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,84 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 30 715,23 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,86 Prozent auf 96,10 EUR), HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 92,60 EUR), Aurubis (+ 1,91 Prozent auf 149,50 EUR), RENK (+ 1,26 Prozent auf 61,72 EUR) und DWS Group GmbH (+ 0,94 Prozent auf 59,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil LANXESS (-4,02 Prozent auf 17,66 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,76 Prozent auf 62,70 EUR), Evonik (-3,04 Prozent auf 13,09 EUR), AUMOVIO (-2,94 Prozent auf 44,20 EUR) und Nemetschek SE (-2,20 Prozent auf 82,20 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 627 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,303 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at