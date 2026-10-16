Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,85 Prozent stärker bei 30 774,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 335,087 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,496 Prozent stärker bei 30 366,29 Punkten, nach 30 216,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 868,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 361,32 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 276,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 039,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der MDAX noch bei 30 036,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,663 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 10,56 Prozent auf 38,54 EUR), AIXTRON SE (+ 7,62 Prozent auf 33,34 EUR), HENSOLDT (+ 6,44 Prozent auf 88,26 EUR), RENK (+ 4,94 Prozent auf 37,99 EUR) und LANXESS (+ 4,83 Prozent auf 13,45 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TAG Immobilien (-0,76 Prozent auf 10,47 EUR), HELLA GmbH (-0,56 Prozent auf 70,90 EUR), LEG Immobilien (-0,26 Prozent auf 46,56 EUR), Aurubis (-0,26 Prozent auf 155,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,18 Prozent auf 56,70 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 075 834 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Aroundtown SA lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at