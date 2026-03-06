Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer

Am Freitag verlor der MDAX via XETRA schlussendlich 0,48 Prozent auf 29 546,06 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 360,460 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,439 Prozent auf 29 819,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29 688,96 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 079,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 265,70 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 4,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der MDAX bei 31 662,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 696,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der MDAX mit 30 289,61 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,63 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 29 265,70 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit RENK (+ 7,13 Prozent auf 55,71 EUR), IONOS (+ 4,89 Prozent auf 23,60 EUR), Aroundtown SA (+ 4,24 Prozent auf 2,70 EUR), TeamViewer (+ 3,74 Prozent auf 4,77 EUR) und Delivery Hero (+ 3,28 Prozent auf 18,58 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-17,36 Prozent auf 13,52 EUR), WACKER CHEMIE (-7,67 Prozent auf 66,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,80 Prozent auf 42,08 EUR), thyssenkrupp (-3,80 Prozent auf 9,16 EUR) und Sartorius vz (-3,60 Prozent auf 217,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10 900 891 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 35,074 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at