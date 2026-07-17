Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer

Am Freitag verlor der MDAX via XETRA schlussendlich 0,60 Prozent auf 31 848,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352,219 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,514 Prozent auf 31 875,29 Punkte an der Kurstafel, nach 32 039,83 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 928,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 635,50 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0,335 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der MDAX bei 32 855,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 952,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der MDAX mit 31 014,83 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,15 Prozent auf 76,32 EUR), Salzgitter (+ 3,85 Prozent auf 55,35 EUR), K+S (+ 3,17 Prozent auf 14,34 EUR), RENK (+ 2,20 Prozent auf 43,86 EUR) und Delivery Hero (+ 1,99 Prozent auf 38,96 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,57 Prozent auf 79,30 EUR), Schaeffler (-4,43 Prozent auf 8,20 EUR), Siltronic (-3,54 Prozent auf 85,80 EUR), flatexDEGIRO (-3,43 Prozent auf 35,46 EUR) und JENOPTIK (-3,16 Prozent auf 38,64 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 964 185 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,774 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at