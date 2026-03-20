Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,32 Prozent höher bei 28 797,12 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349,685 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,735 Prozent auf 28 632,02 Punkte an der Kurstafel, nach 28 423,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 28 632,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 808,46 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,331 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 823,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 361,46 Punkte. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 29 102,20 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,05 Prozent nach. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 28 423,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 3,77 Prozent auf 2,42 EUR), LANXESS (+ 3,38 Prozent auf 12,22 EUR), TAG Immobilien (+ 3,35 Prozent auf 13,56 EUR), AUMOVIO (+ 3,13 Prozent auf 36,22 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,90 Prozent auf 35,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil FUCHS SE VZ (-4,65 Prozent auf 31,96 EUR), K+S (-3,40 Prozent auf 16,20 EUR), TeamViewer (-0,90 Prozent auf 4,43 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,08 Prozent auf 23,56 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,06 Prozent auf 85,40 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 488 128 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 32,842 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at