Freitagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SDAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag notiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,50 Prozent fester bei 17 118,78 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,453 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,172 Prozent auf 17 062,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 033,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 062,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 118,78 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,30 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Wert von 17 316,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 118,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der SDAX noch bei 14 304,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,36 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 2,72 Prozent auf 75,40 EUR), Shelly (+ 2,65 Prozent auf 58,00 EUR), Hypoport SE (+ 2,02 Prozent auf 78,20 EUR), ATOSS Software (+ 2,01 Prozent auf 76,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,91 Prozent auf 58,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Euroshop (-1,74 Prozent auf 19,20 EUR), Alzchem Group (-1,55 Prozent auf 177,50 EUR), Verve Group (-1,49 Prozent auf 1,39 EUR), PNE (-1,13 Prozent auf 8,74 EUR) und pbb (-0,95 Prozent auf 3,11 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 288 976 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,307 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at