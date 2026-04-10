ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Kursverlauf
|
10.04.2026 09:30:35
Freitagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Am Freitag notiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,50 Prozent fester bei 17 118,78 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,453 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,172 Prozent auf 17 062,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 033,57 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 062,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 118,78 Punkten erreichte.
SDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,30 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Wert von 17 316,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 118,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der SDAX noch bei 14 304,62 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,36 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SDAX
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 2,72 Prozent auf 75,40 EUR), Shelly (+ 2,65 Prozent auf 58,00 EUR), Hypoport SE (+ 2,02 Prozent auf 78,20 EUR), ATOSS Software (+ 2,01 Prozent auf 76,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,91 Prozent auf 58,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Euroshop (-1,74 Prozent auf 19,20 EUR), Alzchem Group (-1,55 Prozent auf 177,50 EUR), Verve Group (-1,49 Prozent auf 1,39 EUR), PNE (-1,13 Prozent auf 8,74 EUR) und pbb (-0,95 Prozent auf 3,11 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 288 976 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,307 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus
2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09.04.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: SDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,10
|0,00%
|Alzchem Group AG
|172,90
|-3,52%
|ATOSS Software AG
|74,10
|-1,33%
|Deutsche Euroshop AG
|19,66
|1,13%
|FRIEDRICH VORWERK
|74,80
|2,19%
|grenke AG
|13,10
|1,24%
|Hypoport SE
|81,25
|6,21%
|Mutares
|25,55
|-0,97%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,14
|0,70%
|PNE AG
|8,72
|0,35%
|Shelly
|56,20
|0,54%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|60,50
|4,58%
|TeamViewer
|4,24
|-1,30%
|Verve Group
|1,42
|1,36%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 257,63
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.