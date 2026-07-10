Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Minus

Der SDAX zeigt sich am Freitag kaum verändert.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 18 060,36 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 86,730 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 18 075,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18 074,65 Punkten am Vortag.

Bei 18 160,41 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 033,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 2,66 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 17 864,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 257,63 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 18 206,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,06 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,74 Prozent auf 30,92 EUR), Sixt SE St (+ 4,49 Prozent auf 71,00 EUR), 1&1 (+ 3,16) Prozent auf 20,55 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,66 Prozent auf 30,06 EUR) und SFC Energy (+ 2,55 Prozent auf 20,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Vossloh (-7,30 Prozent auf 62,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,29 Prozent auf 60,20 EUR), Fielmann (-3,20 Prozent auf 40,85 EUR), Dürr (-2,74 Prozent auf 17,02 EUR) und Basler (-2,43 Prozent auf 28,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 151 285 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,577 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at