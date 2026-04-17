KWS SAAT Aktie

KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Performance im Blick 17.04.2026 17:58:56

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am Freitagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,56 Prozent auf 18 259,45 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,399 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,085 Prozent fester bei 17 993,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 355,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 993,48 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 6,68 Prozent zu. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 16 917,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 107,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,21 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 7,81 Prozent auf 56,60 EUR), TeamViewer (+ 6,45 Prozent auf 5,17 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,28 Prozent auf 20,55 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,14 Prozent auf 1,64 EUR) und ATOSS Software (+ 4,96 Prozent auf 82,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-10,26 Prozent auf 35,50 EUR), SMA Solar (-5,46 Prozent auf 47,98 EUR), Energiekontor (-3,63 Prozent auf 39,85 EUR), Südzucker (-2,50 Prozent auf 11,68 EUR) und KWS SAAT SE (-1,22 Prozent auf 72,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 431 869 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,281 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Analysen
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
16.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
12.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
12.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
03.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 -1,43% 1&1 AG
ATOSS Software AG 82,20 5,52% ATOSS Software AG
Energiekontor AG 39,65 -4,34% Energiekontor AG
grenke AG 13,62 3,65% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,61 3,74% Heidelberger Druckmaschinen AG
JOST Werke AG 55,80 6,90% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,00 -1,91% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,05 -0,99% Mutares
SMA Solar AG 47,62 -6,63% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,62 -2,52% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 5,10 5,57% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 35,66 -9,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Wacker Neuson SE 20,35 4,36% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 268,79 1,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen