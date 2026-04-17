Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am Freitagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,56 Prozent auf 18 259,45 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,399 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,085 Prozent fester bei 17 993,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 355,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 993,48 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 6,68 Prozent zu. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 16 917,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 107,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,21 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 7,81 Prozent auf 56,60 EUR), TeamViewer (+ 6,45 Prozent auf 5,17 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,28 Prozent auf 20,55 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,14 Prozent auf 1,64 EUR) und ATOSS Software (+ 4,96 Prozent auf 82,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-10,26 Prozent auf 35,50 EUR), SMA Solar (-5,46 Prozent auf 47,98 EUR), Energiekontor (-3,63 Prozent auf 39,85 EUR), Südzucker (-2,50 Prozent auf 11,68 EUR) und KWS SAAT SE (-1,22 Prozent auf 72,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 431 869 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,281 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at