KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|SDAX-Performance im Blick
|
17.04.2026 17:58:56
Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain
Der SDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,56 Prozent auf 18 259,45 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,399 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,085 Prozent fester bei 17 993,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 355,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 993,48 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 6,68 Prozent zu. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 16 917,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 107,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,21 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 7,81 Prozent auf 56,60 EUR), TeamViewer (+ 6,45 Prozent auf 5,17 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,28 Prozent auf 20,55 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,14 Prozent auf 1,64 EUR) und ATOSS Software (+ 4,96 Prozent auf 82,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-10,26 Prozent auf 35,50 EUR), SMA Solar (-5,46 Prozent auf 47,98 EUR), Energiekontor (-3,63 Prozent auf 39,85 EUR), Südzucker (-2,50 Prozent auf 11,68 EUR) und KWS SAAT SE (-1,22 Prozent auf 72,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 431 869 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,281 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.04.26
|SDAX aktuell: SDAX gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
31.03.26
|SDAX aktuell: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.03.26
|XETRA-Handel SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|KWS SAAT-Aktie: CEO Büchting bleibt bis 2032 - Aktie tiefer (dpa-AFX)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|19.11.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,05
|-1,43%
|ATOSS Software AG
|82,20
|5,52%
|Energiekontor AG
|39,65
|-4,34%
|grenke AG
|13,62
|3,65%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,61
|3,74%
|JOST Werke AG
|55,80
|6,90%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|72,00
|-1,91%
|Mutares
|25,05
|-0,99%
|SMA Solar AG
|47,62
|-6,63%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|11,62
|-2,52%
|TeamViewer
|5,10
|5,57%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|35,66
|-9,08%
|Wacker Neuson SE
|20,35
|4,36%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 268,79
|1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.