Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Für den SDAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Letztendlich gewann der SDAX im XETRA-Handel 1,86 Prozent auf 18 361,65 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 88,012 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 1,29 Prozent stärker bei 18 259,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 027,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 158,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 367,99 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,564 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.05.2026, den Stand von 18 097,33 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 17 021,46 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 16 907,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7,07 Prozent auf 93,90 EUR), Hypoport SE (+ 6,35 Prozent auf 79,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,14 Prozent auf 64,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 5,61 Prozent auf 52,70 EUR) und tonies (+ 5,28 Prozent auf 11,56 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,05 Prozent auf 31,76 EUR), Nagarro SE (-1,17 Prozent auf 35,44 EUR), Eckert Ziegler (-0,65 Prozent auf 15,33 EUR), Springer Nature (-0,64 Prozent auf 18,58 EUR) und Kontron (-0,59 Prozent auf 23,56 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 077 671 Aktien gehandelt. Mit 4,316 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at