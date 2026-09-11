Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Beim SDAX stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 18 420,01 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93,845 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,092 Prozent fester bei 18 431,79 Punkten, nach 18 414,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 446,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 371,39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,73 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 18 571,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der SDAX mit 18 027,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 536,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,13 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 5,63 Prozent auf 67,60 EUR), JOST Werke (+ 2,18 Prozent auf 60,80 EUR), Kontron (+ 2,03 Prozent auf 21,10 EUR), Ottobock (+ 1,98 Prozent auf 56,70 EUR) und Südzucker (+ 1,70 Prozent auf 13,16 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-4,28 Prozent auf 2,75 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,64 Prozent auf 52,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,58 Prozent auf 30,24 EUR), EVOTEC SE (-2,23 Prozent auf 2,98 EUR) und ATOSS Software (-2,10 Prozent auf 88,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 956 691 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,24 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at