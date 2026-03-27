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Index-Performance im Fokus 27.03.2026 12:27:13

Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigt sich am Freitag in Rot.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,59 Prozent auf 22 275,00 Punkte nach unten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 22 208,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 746,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 27.02.2026, einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 22 669,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 9,33 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 0,83 Prozent auf 51,16 EUR), SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 145,52 EUR), Symrise (+ 0,45 Prozent auf 71,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,39 Prozent auf 257,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 238,10 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 141,85 EUR), Infineon (-5,04 Prozent auf 36,93 EUR), RWE (-3,89 Prozent auf 53,82 EUR), Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 387,50 EUR) und Commerzbank (-2,92 Prozent auf 30,57 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 871 012 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 168,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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