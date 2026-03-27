Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Performance im Fokus
|
27.03.2026 12:27:13
Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell
Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,59 Prozent auf 22 275,00 Punkte nach unten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 22 208,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 746,50 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 27.02.2026, einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 22 669,00 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 9,33 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 0,83 Prozent auf 51,16 EUR), SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 145,52 EUR), Symrise (+ 0,45 Prozent auf 71,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,39 Prozent auf 257,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 238,10 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 141,85 EUR), Infineon (-5,04 Prozent auf 36,93 EUR), RWE (-3,89 Prozent auf 53,82 EUR), Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 387,50 EUR) und Commerzbank (-2,92 Prozent auf 30,57 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 871 012 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 168,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
27.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|BASF verlässt Industriepark Höchst (dpa-AFX)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|26.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|24.03.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|24.03.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|24.03.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,04
|0,99%
|Beiersdorf AG
|74,68
|-0,11%
|Commerzbank
|30,33
|-4,08%
|Deutsche Bank AG
|24,72
|-2,10%
|Deutsche Börse AG
|238,20
|0,08%
|Hannover Rück
|257,20
|0,39%
|Infineon AG
|37,08
|-4,17%
|Porsche Automobil Holding SE
|30,96
|-0,39%
|Rheinmetall AG
|1 368,50
|-4,00%
|RWE AG St.
|54,10
|-2,84%
|SAP SE
|142,12
|-2,66%
|Siemens Energy AG
|142,85
|-5,02%
|Symrise AG
|71,88
|0,98%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,04
|-0,92%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|22 102,00
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.