SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 07.11.2025 15:59:18

Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag

Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,98 Prozent tiefer bei 15 776,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 80,627 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,300 Prozent auf 15 980,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 932,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 759,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 063,84 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 5,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der SDAX bei 17 354,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der SDAX bei 17 293,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 427,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,61 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,65 Prozent auf 5,11 EUR), Salzgitter (+ 3,99 Prozent auf 28,18 EUR), ProCredit (+ 1,31 Prozent auf 7,74 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,07 Prozent auf 66,30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,06 Prozent auf 30,42 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen MLP SE (-12,37 Prozent auf 6,02 EUR), EVOTEC SE (-8,04 Prozent auf 5,35 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,87 Prozent auf 85,90 EUR), Formycon (-4,65 Prozent auf 19,26 EUR) und SFC Energy (-3,88 Prozent auf 14,38 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 619 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,397 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten

Analysen zu Formycon AGmehr Analysen

02.10.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
20.08.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 Formycon Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,31 0,00% BVB (Borussia Dortmund)
EVOTEC SE 5,40 -7,02% EVOTEC SE
Formycon AG 19,40 -3,48% Formycon AG
FRIEDRICH VORWERK 86,40 -3,36% FRIEDRICH VORWERK
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,40 1,37% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MLP SE 6,16 -12,50% MLP SE
Mutares 26,35 -1,13% Mutares
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 7,62 -1,04% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
ProSiebenSat.1 Media SE 5,32 8,43% ProSiebenSat.1 Media SE
Salzgitter 28,04 3,77% Salzgitter
Schaeffler AG 6,83 0,44% Schaeffler AG
SFC Energy AG 14,48 -3,47% SFC Energy AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 30,88 0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 15 779,45 -0,96%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen