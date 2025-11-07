Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,98 Prozent tiefer bei 15 776,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 80,627 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,300 Prozent auf 15 980,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 932,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 759,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 063,84 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 5,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der SDAX bei 17 354,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der SDAX bei 17 293,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 427,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,61 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,65 Prozent auf 5,11 EUR), Salzgitter (+ 3,99 Prozent auf 28,18 EUR), ProCredit (+ 1,31 Prozent auf 7,74 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,07 Prozent auf 66,30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,06 Prozent auf 30,42 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen MLP SE (-12,37 Prozent auf 6,02 EUR), EVOTEC SE (-8,04 Prozent auf 5,35 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,87 Prozent auf 85,90 EUR), Formycon (-4,65 Prozent auf 19,26 EUR) und SFC Energy (-3,88 Prozent auf 14,38 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 619 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,397 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at