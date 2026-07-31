Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus

Der TecDAX befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,36 Prozent höher bei 3 843,18 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 526,444 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,112 Prozent auf 3 824,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 829,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 888,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 822,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,28 Prozent nach oben. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 3 853,08 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der TecDAX noch bei 3 697,16 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der TecDAX noch bei 3 851,47 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,04 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 8,48 Prozent auf 37,37 EUR), Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 78,25 EUR), Infineon (+ 5,65 Prozent auf 62,83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,13 Prozent auf 76,85 EUR) und JENOPTIK (+ 3,90 Prozent auf 37,86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-6,76 Prozent auf 78,30 EUR), IONOS (-2,73 Prozent auf 31,34 EUR), United Internet (-2,50 Prozent auf 23,44 EUR), freenet (-2,34 Prozent auf 24,16 EUR) und Deutsche Telekom (-2,32 Prozent auf 26,47 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 980 311 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 187,027 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at