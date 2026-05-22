Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in Grün

Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,49 Prozent nach oben auf 4 017,63 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 545,602 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,904 Prozent stärker bei 3 994,59 Punkten, nach 3 958,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 027,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 992,06 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 6,42 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 3 670,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 721,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der TecDAX 3 846,76 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 027,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 4,85 Prozent auf 71,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,19 Prozent auf 187,40 EUR), AIXTRON SE (+ 3,13 Prozent auf 53,98 EUR), JENOPTIK (+ 2,77 Prozent auf 43,80 EUR) und SMA Solar (+ 2,32 Prozent auf 66,05 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil United Internet (-1,59 Prozent auf 25,96 EUR), Eckert Ziegler (-1,12 Prozent auf 15,00 EUR), Nemetschek SE (-0,78 Prozent auf 63,65 EUR), Ottobock (-0,73 Prozent auf 54,60 EUR) und Bechtle (-0,20 Prozent auf 30,24 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 590 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,126 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at