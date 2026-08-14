Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,35 Prozent höher bei 4 118,03 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 561,980 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,095 Prozent höher bei 4 066,97 Punkten, nach 4 063,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 146,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 066,97 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,878 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 3 847,39 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 3 856,96 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 3 771,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,62 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 7,37 Prozent auf 61,15 EUR), TeamViewer (+ 5,18 Prozent auf 6,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,20 Prozent auf 31,72 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR) und SAP SE (+ 3,65 Prozent auf 181,78 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 3,42 EUR), Ottobock (-1,55 Prozent auf 57,10 EUR), Eckert Ziegler (-1,10 Prozent auf 13,50 EUR), freenet (-0,75 Prozent auf 23,74 EUR) und Drägerwerk (-0,72 Prozent auf 110,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 1 691 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 203,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at