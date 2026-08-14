TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX aktuell
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14.08.2026 15:58:45
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,35 Prozent höher bei 4 118,03 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 561,980 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,095 Prozent höher bei 4 066,97 Punkten, nach 4 063,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 146,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 066,97 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,878 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 3 847,39 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 3 856,96 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 3 771,54 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,62 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 7,37 Prozent auf 61,15 EUR), TeamViewer (+ 5,18 Prozent auf 6,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,20 Prozent auf 31,72 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR) und SAP SE (+ 3,65 Prozent auf 181,78 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 3,42 EUR), Ottobock (-1,55 Prozent auf 57,10 EUR), Eckert Ziegler (-1,10 Prozent auf 13,50 EUR), freenet (-0,75 Prozent auf 23,74 EUR) und Drägerwerk (-0,72 Prozent auf 110,00 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 1 691 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 203,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,94
|5,83%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|109,40
|-1,08%
|Eckert & Ziegler
|13,45
|-0,59%
|EVOTEC SE
|3,47
|-1,98%
|freenet AG
|23,76
|-0,59%
|HENSOLDT
|95,50
|3,44%
|Nemetschek SE
|61,50
|5,67%
|Ottobock
|57,90
|-0,34%
|SAP SE
|179,90
|-0,51%
|TeamViewer
|6,78
|3,43%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,24
|0,80%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 105,87
|1,05%
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