ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Index im Blick
|
17.04.2026 15:59:02
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu
Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2,98 Prozent auf 3 761,82 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 506,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,197 Prozent fester bei 3 660,26 Punkten in den Handel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 773,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 659,47 Punkten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 7,55 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 599,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 751,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 412,85 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 9,44 Prozent auf 69,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,09 Prozent auf 44,22 EUR), TeamViewer (+ 7,69 Prozent auf 5,23 EUR), IONOS (+ 6,07 Prozent auf 28,32 EUR) und Infineon (+ 5,54 Prozent auf 48,56 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,49 Prozent auf 48,98 EUR), Nordex (-1,73 Prozent auf 45,34 EUR), freenet (-0,22 Prozent auf 27,28 EUR), QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 35,04 EUR) und Drägerwerk (+ 0,21 Prozent auf 97,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 519 922 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 171,093 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
17.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|44,33
|8,76%
|ATOSS Software AG
|82,20
|5,52%
|Deutsche Telekom AG
|29,44
|1,38%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|98,00
|0,41%
|freenet AG
|27,52
|0,29%
|Infineon AG
|48,39
|5,57%
|IONOS
|27,82
|4,04%
|Nemetschek SE
|68,85
|9,37%
|Nordex AG
|45,08
|-1,10%
|QIAGEN N.V.
|34,91
|1,04%
|SAP SE
|153,86
|2,29%
|SMA Solar AG
|47,62
|-6,63%
|TeamViewer
|5,10
|5,57%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 765,52
|3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.