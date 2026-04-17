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Index im Blick 17.04.2026 15:59:02

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

Für den TecDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2,98 Prozent auf 3 761,82 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 506,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,197 Prozent fester bei 3 660,26 Punkten in den Handel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 773,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 659,47 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 7,55 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 599,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 751,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 412,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 9,44 Prozent auf 69,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,09 Prozent auf 44,22 EUR), TeamViewer (+ 7,69 Prozent auf 5,23 EUR), IONOS (+ 6,07 Prozent auf 28,32 EUR) und Infineon (+ 5,54 Prozent auf 48,56 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,49 Prozent auf 48,98 EUR), Nordex (-1,73 Prozent auf 45,34 EUR), freenet (-0,22 Prozent auf 27,28 EUR), QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 35,04 EUR) und Drägerwerk (+ 0,21 Prozent auf 97,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 519 922 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 171,093 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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