Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,05 Prozent auf 3 021,92 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 424,653 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,376 Prozent fester bei 3 001,89 Punkten, nach 2 990,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 024,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 001,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,015 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 157,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 144,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der TecDAX einen Stand von 2 607,46 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,88 Prozent auf 325,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,87 Prozent auf 19,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,06 Prozent auf 197,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,99 Prozent auf 82,92 EUR) und ADTRAN (+ 1,99 Prozent auf 8,22 USD). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen MorphoSys (-3,79 Prozent auf 25,37 EUR), JENOPTIK (+ 0,00 Prozent auf 23,94 EUR), SMA Solar (+ 0,00 Prozent auf 62,20 EUR), Siltronic (+ 0,06 Prozent auf 79,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 19,88 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 193 101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 141,838 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die United Internet-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at