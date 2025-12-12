Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

So performte der TecDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Freitag beendete der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 3 555,94 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559,541 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,174 Prozent stärker bei 3 568,65 Punkten in den Handel, nach 3 562,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 587,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 552,99 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,47 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 575,94 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 3 564,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 547,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 3,47 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,45 Prozent auf 73,05 EUR), IONOS (+ 1,75 Prozent auf 26,10 EUR), Nagarro SE (+ 1,71 Prozent auf 80,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,45 Prozent auf 40,58 EUR) und SMA Solar (+ 1,43 Prozent auf 36,88 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-4,85 Prozent auf 16,87 EUR), Sartorius vz (-2,18 Prozent auf 242,10 EUR), Elmos Semiconductor (-2,08 Prozent auf 94,10 EUR), Eckert Ziegler (-1,63 Prozent auf 15,05 EUR) und 1&1 (-1,27 Prozent auf 23,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 032 188 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 240,185 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

