AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 05.06.2026 09:29:34

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Freitag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,46 Prozent im Minus bei 4 147,06 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 570,238 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,359 Prozent auf 4 193,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 208,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 193,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 135,86 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,01 Prozent zurück. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 3 804,95 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 3 663,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 955,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,42 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 1,13 Prozent auf 53,70 EUR), EVOTEC SE (+ 0,59 Prozent auf 5,15 EUR), Nagarro SE (+ 0,38 Prozent auf 41,98 EUR), freenet (+ 0,32 Prozent auf 24,74 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,32 Prozent auf 34,76 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,61 Prozent auf 89,25 EUR), AIXTRON SE (-5,44 Prozent auf 54,28 EUR), Infineon (-5,01 Prozent auf 80,79 EUR), Siltronic (-4,74 Prozent auf 95,45 EUR) und JENOPTIK (-2,94 Prozent auf 44,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 445 997 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 182,068 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ottobock Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 54,80 0,00% AIXTRON SE
CANCOM SE 27,95 0,00% CANCOM SE
EVOTEC SE 5,15 0,00% EVOTEC SE
freenet AG 25,04 0,00% freenet AG
Infineon AG 79,19 0,00% Infineon AG
JENOPTIK AG 44,54 0,00% JENOPTIK AG
Nagarro SE 42,46 0,00% Nagarro SE
Ottobock 53,30 0,00% Ottobock
SAP SE 168,30 0,00% SAP SE
Siemens Healthineers AG 35,05 0,00% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 92,90 0,00% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 88,30 0,00% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,28 0,00% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 161,22 -1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen uneinheitlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich vor dem Wochenende zurück. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen