AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index-Performance im Blick
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05.06.2026 09:29:34
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart
Am Freitag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,46 Prozent im Minus bei 4 147,06 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 570,238 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,359 Prozent auf 4 193,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 208,59 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 193,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 135,86 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,01 Prozent zurück. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 3 804,95 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 3 663,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 955,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,42 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 1,13 Prozent auf 53,70 EUR), EVOTEC SE (+ 0,59 Prozent auf 5,15 EUR), Nagarro SE (+ 0,38 Prozent auf 41,98 EUR), freenet (+ 0,32 Prozent auf 24,74 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,32 Prozent auf 34,76 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,61 Prozent auf 89,25 EUR), AIXTRON SE (-5,44 Prozent auf 54,28 EUR), Infineon (-5,01 Prozent auf 80,79 EUR), Siltronic (-4,74 Prozent auf 95,45 EUR) und JENOPTIK (-2,94 Prozent auf 44,94 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 445 997 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 182,068 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
Nachrichten zu Ottobock
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
28.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
28.05.26
|XETRA-Handel: SDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|54,80
|0,00%
|CANCOM SE
|27,95
|0,00%
|EVOTEC SE
|5,15
|0,00%
|freenet AG
|25,04
|0,00%
|Infineon AG
|79,19
|0,00%
|JENOPTIK AG
|44,54
|0,00%
|Nagarro SE
|42,46
|0,00%
|Ottobock
|53,30
|0,00%
|SAP SE
|168,30
|0,00%
|Siemens Healthineers AG
|35,05
|0,00%
|Siltronic AG
|92,90
|0,00%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|88,30
|0,00%
|TeamViewer
|6,28
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 161,22
|-1,13%