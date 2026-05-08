Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Index-Bewegung
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08.05.2026 12:27:14
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 3 784,11 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 522,969 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,502 Prozent auf 3 776,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 770,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 795,24 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,57 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Stand von 3 595,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der TecDAX 3 619,60 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 722,48 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,41 Prozent. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,18 Prozent auf 92,30 EUR), Bechtle (+ 4,11 Prozent auf 31,92 EUR), CANCOM SE (+ 2,17 Prozent auf 25,95 EUR), Kontron (+ 1,78 Prozent auf 22,92 EUR) und SMA Solar (+ 1,75 Prozent auf 61,05 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Ottobock (-2,40 Prozent auf 60,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,20 Prozent auf 86,55 EUR), Nordex (-2,08 Prozent auf 46,98 EUR), TeamViewer (-1,75 Prozent auf 5,60 EUR) und ATOSS Software (-1,66 Prozent auf 77,10 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 008 505 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 174,339 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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