Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Index im Blick
|
20.02.2026 09:29:04
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
Am Freitag notiert der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,05 Prozent schwächer bei 3 696,37 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 555,950 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,016 Prozent stärker bei 3 698,78 Punkten in den Handel, nach 3 698,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 693,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 701,38 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1,01 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 646,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 432,94 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, den Stand von 3 848,81 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,33 Prozent auf 236,90 EUR), ATOSS Software (+ 1,75 Prozent auf 81,50 EUR), EVOTEC SE (+ 1,05 Prozent auf 6,18 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,01 Prozent auf 14,97 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,76 Prozent auf 66,40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-1,49 Prozent auf 45,15 EUR), SMA Solar (-1,33 Prozent auf 32,62 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 32,41 EUR), 1&1 (-0,64 Prozent auf 23,40 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,52 Prozent auf 26,86 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 194 861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,409 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
