Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,36 Prozent fester bei 3 887,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 537,278 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 3 845,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 845,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 893,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,09 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 092,64 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 4 104,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 563,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,97 Prozent auf 107,00 EUR), Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 50,90 EUR), SMA Solar (+ 5,84 Prozent auf 46,74 EUR), OHB SE (+ 5,62 Prozent auf 203,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,38 Prozent auf 27,42 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Ottobock (-2,00 Prozent auf 39,30 EUR), Drägerwerk (-0,51 Prozent auf 117,20 EUR), ATOSS Software (-0,48 Prozent auf 83,50 EUR), freenet (-0,24 Prozent auf 25,04 EUR) und Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 27,12 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 184 859 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at