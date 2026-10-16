Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Zuschlägen

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,15 Prozent fester bei 4 015,98 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 564,202 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,447 Prozent stärker bei 3 988,12 Punkten in den Handel, nach 3 970,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 981,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 016,19 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,922 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der TecDAX mit 3 984,52 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 782,28 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 3 701,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 13,83 Prozent auf 39,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,97 Prozent auf 27,64 EUR), AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 33,00 EUR), OHB SE (+ 4,60 Prozent auf 177,40 EUR) und SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 58,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-1,77 Prozent auf 94,60 EUR), Sartorius vz (-0,34 Prozent auf 260,90 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 200,75 EUR), QIAGEN (-0,21 Prozent auf 41,05 EUR) und United Internet (+ 0,00 Prozent auf 23,94 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 454 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at