Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 16.10.2026 09:28:51

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Zuschlägen

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Zuschlägen

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,15 Prozent fester bei 4 015,98 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 564,202 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,447 Prozent stärker bei 3 988,12 Punkten in den Handel, nach 3 970,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 981,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 016,19 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,922 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der TecDAX mit 3 984,52 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 782,28 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 3 701,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 13,83 Prozent auf 39,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,97 Prozent auf 27,64 EUR), AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 33,00 EUR), OHB SE (+ 4,60 Prozent auf 177,40 EUR) und SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 58,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-1,77 Prozent auf 94,60 EUR), Sartorius vz (-0,34 Prozent auf 260,90 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 200,75 EUR), QIAGEN (-0,21 Prozent auf 41,05 EUR) und United Internet (+ 0,00 Prozent auf 23,94 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 454 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

mehr Analysen
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,40 -3,66% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 95,20 -1,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 22,74 -0,18% freenet AG
Nordex AG 38,92 3,73% Nordex AG
OHB SE 191,00 10,79% OHB SE
QIAGEN N.V. 40,96 0,07% QIAGEN N.V.
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
Sartorius AG Vz. 259,20 -0,69% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 57,00 -0,61% SMA Solar AG
TeamViewer 6,92 -1,14% TeamViewer
United Internet AG 23,76 -0,83% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,28 14,29% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 015,21 1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen