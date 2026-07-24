Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Am Freitag steht der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,91 Prozent im Plus bei 10 736,23 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,206 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 638,86 Punkte an der Kurstafel, nach 10 639,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 738,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 599,10 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 461,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 379,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 138,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,89 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 4,77 Prozent auf 25,68 GBP), Sage (+ 4,45 Prozent auf 8,58 GBP), Rolls-Royce (+ 4,16 Prozent auf 14,16 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,71 Prozent auf 0,89 GBP) und Experian (+ 3,35 Prozent auf 27,44 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Airtel Africa (-3,30 Prozent auf 3,34 GBP), BP (-1,35 Prozent auf 5,48 GBP), Vodafone Group (-1,33 Prozent auf 1,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,15 Prozent auf 33,06 GBP) und Babcock International (-1,15 Prozent auf 11,21 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 62 613 298 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 309,852 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at