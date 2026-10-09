Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen

Um 15:41 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,12 Prozent auf 10 558,47 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,143 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 441,50 Punkten, nach 10 441,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 441,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 577,33 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,918 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 670,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 509,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,10 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 4,41 Prozent auf 37,64 GBP), RELX (+ 4,20 Prozent auf 27,04 GBP), Sage (+ 4,04 Prozent auf 10,69 GBP), WPP 2012 (+ 3,81 Prozent auf 3,87 GBP) und Weir Group (+ 3,55 Prozent auf 26,28 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-4,33 Prozent auf 2,96 GBP), Vodafone Group (-3,62 Prozent auf 1,20 GBP), BT Group (-1,90 Prozent auf 1,94 GBP), DCC (-0,16 Prozent auf 64,35 GBP) und Admiral Group (-0,14 Prozent auf 36,19 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 29 331 602 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 284,439 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at