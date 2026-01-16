Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursverlauf 16.01.2026 12:27:19

Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Aktuell halten sich die Börsianer in London zurück.

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,02 Prozent auf 10 240,70 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,832 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 238,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 238,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 212,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 257,75 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Wert von 9 684,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 436,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 391,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Schroders (+ 2,44 Prozent auf 4,70 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,16 Prozent auf 139,50 USD), BAE Systems (+ 2,01 Prozent auf 20,82 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,73 Prozent auf 15,89 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 12,91 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Pearson (-3,68 Prozent auf 9,43 GBP), Next (-3,15 Prozent auf 135,20 GBP), Entain (-3,08 Prozent auf 7,04 GBP), Antofagasta (-1,95 Prozent auf 35,94 GBP) und Burberry (-1,67 Prozent auf 12,67 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 401 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,463 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schroders PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Schroders PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 39,20 2,08% 3i plc
Antofagasta plc 41,81 -2,99% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 163,30 0,93% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 24,03 1,48% BAE Systems plc
Burberry plc 14,62 -1,85% Burberry plc
Entain PLC Registered Shs 8,13 -2,28% Entain PLC Registered Shs
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 18,40 1,66% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Imperial Brands plc 35,35 0,94% Imperial Brands plc
InterContinental Hotels Group plc 120,00 1,69% InterContinental Hotels Group plc
Legal & General plc 3,08 -0,32% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -0,84% Lloyds Banking Group
Next PLC 156,00 -3,11% Next PLC
Pearson plc 10,88 -3,85% Pearson plc
Rolls-Royce Plc 15,02 0,67% Rolls-Royce Plc
Schroders PLC Registered Shs 5,47 4,19% Schroders PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 252,68 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen