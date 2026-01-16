Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Aktuell halten sich die Börsianer in London zurück.

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,02 Prozent auf 10 240,70 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,832 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 238,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 238,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 212,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 257,75 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Wert von 9 684,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 436,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 391,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Schroders (+ 2,44 Prozent auf 4,70 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,16 Prozent auf 139,50 USD), BAE Systems (+ 2,01 Prozent auf 20,82 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,73 Prozent auf 15,89 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 12,91 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Pearson (-3,68 Prozent auf 9,43 GBP), Next (-3,15 Prozent auf 135,20 GBP), Entain (-3,08 Prozent auf 7,04 GBP), Antofagasta (-1,95 Prozent auf 35,94 GBP) und Burberry (-1,67 Prozent auf 12,67 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 401 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,463 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at